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ميدفيديف: الناتو شريك فى الحرب ضد روسيا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:47 م
ميدفيديف: الناتو شريك فى الحرب ضد روسيا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
وكالات

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن هزيمة أوكرانيا تعني هزيمة "الناتو"، يؤكد أن الحلف شريك في الحرب ضد روسيا.
 
يذكر أن ستولتنبرغ صرح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم قبيل قمة وزار دفاع الحلف في الـ12 من أكتوبر في بروكسل بأن انتصار روسيا في أوكرانيا سيعني هزيمة حلف شمال الأطلسي.
 
بدوره أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن حلف الناتو يؤجج الصراع بين موسكو وكييف لتحقيق طموحاته في هزيمة روسيا أو إضعافها على الأقل.
 

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