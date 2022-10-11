اليوم السابع
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مياه القناة: نسعى لترسيخ مفهوم التوعية بترشيد الاستهلاك بمدارس قرى حياة كريمة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:27 م
مياه القناة: نسعى لترسيخ مفهوم التوعية بترشيد الاستهلاك بمدارس قرى حياة كريمة برنامج التوعية الشامل لطلاب المدارس
كتب أحمد حسن

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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار فريق التوعية بالشركة فى تنفيذ برنامج التوعية الشامل لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى، فى إطار الحملة القومية لترشيد الاستهلاك "كل نقطة بتفرق" والخطة الموضوعة للتعاون مع كافة المصالح الحكومية ومختلف المؤسسات والجهات بمحافظات القناة لنشر الوعى بترشيد استهلاك المياه، ومديريات التربية والتعليم.
 
وأشار إلى تقديم الأنشطة التوعوية لطلاب المدارس بقرى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمدارس الرياض ومجمع فاطمة الزهراء للتعليم الاساسي ومدرسة عبد المنعم رياض الرسمية للغات بمركز ومدينة  القنطرة غرب، كما تم عقد العديد من الندوات التثقيفية والأنشطة التفاعلية لطلاب المدارس بمركز ومدينة  أبو صوير بمدارس المنايف الغربية الابتدائية ومدرسة ابو صوير الابتدائية المشتركة ومدرسة الوصفية الاعدادية المشتركة، لتعريف طلاب المدارس بأهمية المشروعات القومية بالمبادرة ودورها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأهمية الحفاظ على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.
 
وأكد أن الهدف الأساسى من الأنشطة التوعوية هو تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه وتربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتعريفهم بالجهود التى تبذلها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى حياه كريمة.

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