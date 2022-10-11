اليوم السابع
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مياه الدقهلية تقدم ندوات توعية لطلاب المعاهد الأزهرية بقرى حياة كريمة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:45 ص
مياه الدقهلية تقدم ندوات توعية لطلاب المعاهد الأزهرية بقرى حياة كريمة ندوات توعية لطلاب المدارس
الدقهلية - شريف الديب

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بدأت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، في تقديم عدد من الندوات والأنشطة التوعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز شربين، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمنطقة الأزهرية بالدقهلية.
 
وقدمت الشركة عدد من الندوات وورش التلوين للطلاب بكلًا من: مدرسة بساط  كريم الدين الابتدائية، ومدرسة بساط كريم الدين الإعدادية، ومعهد بساط كريم الدين الإعدادي؛ وذلك لتعريفهم بأنشطة مبادرة حياة كريمة،وحثهم على ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتجنب السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع الصرف الصحي، وقد حرصت الشركة على تقديم الهدايا العينية، والمطبوعات الخاصة بالتوعية، وتعريف الطلاب بوسائل التواصل مع الشركة، وعلى رأسها رقم الخط الساخن (125)، والذي يتلقى شكاوى واستفسارات العملاء من أي خط أرضي على مدار الـ24 ساعة.
 
ندوات توعية لطلاب المدارس (1)
ندوات توعية لطلاب المدارس (1)

ندوات توعية لطلاب المدارس (2)
 طلاب المدارس  

ندوات توعية لطلاب المدارس (3)
 
جانب من الندوة

 

ندوات توعية لطلاب المدارس (4)
ندوات توعية لطلاب المدارس (4)
 

الدقهليه

مياه الدقهلية

ترشيد استهلاك المياة

قري حياة كريمة



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