اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مياه الجيزة: لا صحة لانقطاع المياه ببعض مناطق المحافظة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:30 م
مياه الجيزة: لا صحة لانقطاع المياه ببعض مناطق المحافظة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه ببعض المناطق بمحافظة الجيزة.
 
وأشار إلى أن كافة محطات مياه الشرب بمحافظة الجيزة تعمل بصورة منتظمة وطبيعية، لافتاً إلى أنه يتم التنويه مسبقاً عن انقطاع المياه وتوضيح أسباب الانقطاع على الصفحة الرسمية للشركة وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة.
 
واستعرض عابدين، قنوات التواصل مع الشركة، والتي  تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق  واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.
 
 
 

مياه الشرب

انقطاع المياه

خدمة مياه الشرب

الصرف الصحي

الجيزة

خليك واعى

خليك واعي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة