مياه الجيزة: لا صحة لانقطاع المياه ببعض مناطق المحافظة

كتبت - مرام محمد

أكد وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه ببعض المناطق بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن كافة محطات مياه الشرب بمحافظة الجيزة تعمل بصورة منتظمة وطبيعية، لافتاً إلى أنه يتم التنويه مسبقاً عن انقطاع المياه وتوضيح أسباب الانقطاع على الصفحة الرسمية للشركة وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة.

واستعرض عابدين، قنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.