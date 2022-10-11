منظمة التعاون الإسلامى تنظم ندوة حول تعزيز التواصل فى العالم المعاصر بعد كورونا

كتبت : هند المغربي

أقامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى ندوة حول "تعزيز التواصل في العالم المعاصر لما بعد جائحة كورونا: تعزيز الحوار بين الحضارات الكبرى"، والتي جاءت بناءً على قرار الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية رقم 1/48-C، لدول منظمة التعاون الإسلامى.

ومن جانبه، ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السفير طارق علي بخيت، الكلمة الافتتاحية عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مؤكدا إن اختيار موضوع الندوة جاء من أجل تتبع كيفية تفاعل بلدان العالم الإسلامي مع الحضارات الأخرى إن كان ذلك من خلال الدول أو الثقافات أو الأديان وغيرها.

وعلى جانب آخر، استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة، محمد علي بوغازي، الذي سلم الأمين العام أوراق اعتماده بصفته مندوباً دائماً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة التعاون الإسلامى.