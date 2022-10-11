منسقة الأمم المتحدة: مصر لديها مبادرات رائدة لتمكين الفتيات تدعم أكثر من 19 مليون فتاة

كتبت : هند المغربي

قالت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة إنه لأمر مثير للإعجاب أن نرى حجم المبادرات الوطنية الرائدة التي تتناول حقوق الفتيات في مصر، مشيدة بما يتم فى مصر من أجل تعزيز حقوق الفتيات فى مصر، جاء ذلك خلال بيان المنظمة بمناسبة اليوم العالمى للفتاة.

وقالت بانوفا نحن فخورون بأن الأمم المتحدة في مصر تقود مبادرتين وطنيتين وهما "دووي ونورا" تكمل كلتا المبادرتين الاحتياجات المختلفة لحوالى 19 مليون فتاة يعشن في مصر للوصول إلى إمكاناتهن الخاصة.

وأضافت بانوفا نعلم جميعًا أنه عندما تُمنح الفتيات المهارات والفرص ، فيمكنهن أن يصبحن صانعات التغيير ومحركات التقدم في مجتمعاتهن وإعادة البناء بشكل أقوى للجميع.

وقالت بانوفا " يأتي هذا العام ، الذكرى العاشرة لليوم الدولي للفتاة ، في وقت حرج للغاية حيث تتأثر العديد من الفتيات حول العالم بشدة بأزمات تغير المناخ المتزامنة وفيروس كوفيد -19 والصراع الإنساني.

وأشارت بانوفا " نحن متحمسون للغاية لإقامة هذا الاحتفال الخاص مع المجلس القومي للمرأة وسفارة الأرجنتين في مصر و سيعرض "The GirlsMile run" جهود الفتيات والعائلات وشركاء التنمية والفنانين المحليين والشركات الناشئة في تعزيز الوعي بالنوع الاجتماعي والمناخ. فهو يجمع بين الرياضة والتفاعل الاجتماعي والوعي والترفيه في حدث واحد.

يسعدني أن أرى أن الجري والرياضة أصبحت بشكل متزايد جزءًا من أنشطتنا التوعوية والترويجية في مصر لفاته الى احتفال منظمة الصحة العالمية بمبادرة "Walk the Talk"