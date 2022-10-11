منسقة الأمم المتحدة تشكر السيدة انتصار السيسي لرعايتها مبادرات تمكين الفتيات

كتبت : هند المغربي

أشادت الينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بوجود عدد من المبادرات من الشركاء والحكومة المصرية لتمكين الفتيات في مصر، قائلة: "إنني أؤمن أن الناس يفهمون أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة، والاستثمار فى الطفل والفتاة والأسرة"، مؤكدة أن الأمم المتحدة لديها مبادرتين مهمتين جدا مهتمين بتمكين الفتاة المصرية وهما " نورة " ودوي"

وأكدت بانوفا في تصريحات خاصة: "نحن فخورين جدا برعاية ودعم السيدة الأولى قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي للمبادرتين"، مشيرة إلي أن المبادرتين تخدمان من 19مليون فتاة دون سن العشرين في مصر.. جاء ذلك علي هامش إحتفالية اليوم العالمي للطفلة.

يذكر أنه نظمت الأمم المتحدة والسفارة الارجنتينيه والمجلس القومي للمرأة احتفالية بيوم الطفلة العالمي وإطلاق فعالية "اجري مع نورة ودوي" المقررة السبت القادم.

جاء ذلك بحضور عدد من سفراء الدول وممثلي منظمات الأمم المتحدة جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف " وفريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ولوران دي بوك ممثل المنظمة الدولية للهجرة.