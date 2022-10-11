منتدى أبوظبى للسلم يعقد ملتقاه السنوى الـتاسع 8 نوفمبر بعنوان عالمية السلام

كتب لؤى على

يعقد "منتدى أبوظبي للسلم" ملتقاه السنوي التاسع؛ برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، رئيس منتدى أبوظبي للسلم ، في أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2022، تحت عنوان: "عولمة الحرب وعالمية السلام: المقتضيات والشراكات"، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ويواصل المنتدى مشروعه الإنساني الخلاق في إطار تعزيز قيم السلم العالمي، وترسيخ مبادئ الأخوة والتضامن الإنساني، وتوسيع الشراكات وعقد التحالفات مع محبي الخير وصنّاع السلام في العالم، تجسيدا لاستيراتيجية الإمارات الراسخة؛ وفق رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حيث يقول : " ستظلّ سياسة دولة الإمارات، داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، وعوناً للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدّمها، وسنستمر في نهجنا الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم؛ لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع."

ويشارك في أعمال الملتقى التاسع للمنتدى نخبة واسعة من صناع القرار والقادة الدينيين من جميع أنحاء العالم من وزراءَ وممثلي منظمات أممية و هيئات حكومية ومفكرينَ وشخصياتٍ أكاديمية ومسؤولي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في حقل السلم والتسامح.

ويعمل المنتدى منذ انطلاقته الأولى عام 2014 على نشر قيم السلم والتسامح من خلال تأصيل وتوصيل مفاهيم السلم في المجتمعات الانسانية وتفنيد دعاوى التطرف والكراهية ومن هذا المنطلق كان ملتقاه السنوي منصة وفضاء معرفيا تلتقي فيه القيادات الدينية وغير الدينية لتبادل الآراء والخبرات وسبر سبل التعاون والشراكات في القضايا ذات الصلة بتعزيز السلم حول العالم.