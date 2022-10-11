اليوم السابع
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مطران إيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك يزور البابا تواضروس.. صور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:31 م
مطران إيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك يزور البابا تواضروس.. صور جانب من لقاء قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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زار اليوم الثلاثاء، المطران مار إفرام إيلى وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركى على السودان للسريان الكاثوليك، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وذلك بالمقر البابوى، بالعباسية.

ورافق المطران إيلى وردة خلال الزيارة، وفد من الكنيسة السريانية الكاثوليكية، كما حضر اللقاء أيضًا الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى، مدير مكتب قداسة البابا تواضروس.

وخلال اللقاء، رحب بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس بالأب المطران الجديد، حيث قدم له التهنئة على منصبه الجديد، معربًا عن أمنياته، للعمل معًا مستقبلًا.

وأشار قداسته إلى علاقة المحبة التى تجمعه بالبطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك للسريان الكاثوليك الأنطاكى، وفى نهاية اللقاء، أهدى قداسة البابا بعض الهدايا التذكارية لوفد كنيسة السريان الكاثوليك.

جانب من لقاء قداسة البابا
جانب من لقاء قداسة البابا

 

لقاء قداسة البابا
لقاء قداسة البابا

 

مطران إيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك
مطران إيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

السريان الكاثوليك

الكنيسه السريانيه



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