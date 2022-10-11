مصرع 3 أطفال وإصابة 3 آخرين فى حريق شقتين داخل عقار بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 3 آخرين إثر حريق نشب داخل شقتين داخل عقار سكني بمنطقة الدواجن في حلوان، وتم نقلهم إلي المستشفي، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنية فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة 3 أطفال وإصابة 3 آخرين، ونقلوا إلي المستشفى، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملاباستها.