مصرع مواطن فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق القاهرة اسيوط الصحراوى الغربى فى نطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثة الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان وتبين وقوع التصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل وأسفر عن مصرع مواطن وتم نقل الجثة الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.