مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار فى دمياط

دمياط - فريق المحافظات

لقي شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار بمدينة كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط، وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا أفاد تعرض شخص في العقد الثالث من العمر لحادث أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة كفر البطيخ.





وعلى الفور تحركت قوة أمنية لموقع الحدث برفقة سيارات الإسعاف والتي قامت بنقل الجثمان لمستشفي دمياط التخصصي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، بينما حررت قوات الأمن المحضر اللازمة للواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

