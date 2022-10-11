مصرع شابين فى حادث سير على طريق المنصورة السنبلاوين

الدقهليه شريف الديب

لقى شابان مصرعهما فى حادث سير على طريق المنصورة السنبلاوين بعد انقلاب السيارة التى يستقلونها.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي السنبلاوين العام، إلى العقيد احمد الجميلي مأمور مركز السنبلاوين، بوصول جثتين لشابين نتيجة حادث طريق.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع كلا من محمود هشام العربي، و عبد الرحمن الراوي ، أمام عزبة فضة على طريق المنصورة السنبلاوين، بعد اصطدام السيارة الملاكي التى كانوا يستقلونها وانقلابها، بعد اختلال عجلة القيادة فى يد القائد، وتم تحرير محضر بالواقعة، و بالعرض على النيابة العامة أمرت التصريح بدفن الجثامين.