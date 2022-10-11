اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:22 م
أكرم القصاص
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"مشروعك" بالوادى الجديد: تمويل 60 مشروعا بتكلفة 8,6 ملايين جنيه خلال سبتمبر

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:26 م
"مشروعك" بالوادى الجديد: تمويل 60 مشروعا بتكلفة 8,6 ملايين جنيه خلال سبتمبر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد- فريق المحافظات

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 60 مشروعا مختلف الأنشطة بتكلفة 8,6 مليون جنيه، وفرت 125 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
 
وأكد المحافظ فى بيان له اليوم الثلاثاء على حرص المحافظة دعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة مشيراً إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك بالمحافظة حتى الآن 4952 مشروعا، بقيمة ,408,6 مليون جنيه بإجمالي عدد 10322 فرصة عمل.
 
مشروعك بالوادى الجديد
مشروعك بالوادى الجديد
 
 
 
 

 


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