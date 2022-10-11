مشروبات تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.. منها مشروبات الطاقة

كتبت إيناس البنا

الكثير من الأمراض والحالات الصحية التي تواجهها ناتجة عن عادات معينة، يمكن أن تكون هذه عادات الأكل أوعادات الشرب أو أسلوب حياتك فقط، يعاني الكثير من الناس من أمراض نمط الحياة وقد أصبح من المهم للغاية معالجة هذه المشكلات وإلا فقد تؤدي إلى حالات صحية كبيرة.

هشاشة العظام هو شرط حيث عظام تصبح ضعيفة وهشة مما قد يؤدي في النهاية إلى حدوث كسور. تقل كثافة العظام مما يجعل العظام أكثر عرضة للكسر وحتى الإجهاد الطفيف يمكن أن يسبب الكسر والضرر، لذلك ، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام إلى توخي الحذر الشديد ومراقبة تحركاتهم. إلى جانب ذلك، من المهم أيضًا تناول الطعام الصحي لعظامهم وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تتلف عظامهم.

فيما يلي بعض عادات الشرب التي يجب على الشخص تجنبها لتقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وفقا لموقع " verywellhealth".

مشروبات الطاقة

تحتوي هذه المشروبات على كميات عالية من الصوديوم الموجود فيها وهو أمر غير صحي للجسم، تشير الكميات العالية من الصوديوم إلى أنه سيتم تمرير كمية أكبر من الكالسيوم عبر البول، هذا يعني أن الكميات العالية من الصوديوم يمكن أن تقلل من كمية الكالسيوم في الجسم.

العصائر السكرية

يمكن أن يكون شرب العصائر أمرًا جيدًا، ومع ذلك ، عندما تشرب العصائر التي تحتوي على السكر المضاف إليها، فإنها تضر بك أكثر مما تنفع، يؤثر السكر الموجود في هذه المشروبات على مستوى الكالسيوم والمغنيسيوم مما قد يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام.

الكحول

من المعروف أن شرب الكثير من الكحول يؤثر على صحتك بطرق مختلفة، وبالتالي، من المهم للغاية تجنب شرب الكحول، عندما تشرب كميات كبيرة من الكحول، يتم إفراز الكالسيوم والمغنيسيوم من الجسم عن طريق البول قبل أن يتم امتصاصهما، كما أن الإفراط في شرب الخمر يمكن أن يسبب الإجهاد، مما يزيد من كمية الكورتيزول في الجسم، يمكن أن يؤثر هذا الكورتيزول بعد ذلك على تكوين العظام ويؤدي أيضًا إلى انهيار العظام.