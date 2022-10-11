اليوم السابع
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مستشار النمسا ينتقد المفوضية الأوروبية للإخفاق فى الحد من الهجرة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:32 ص
مستشار النمسا ينتقد المفوضية الأوروبية للإخفاق فى الحد من الهجرة كارل نيهمر
كتبت: هناء أبو العز

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، أن الزيادة الهائلة في الهجرة إلى النمسا أصبحت عبئا كبيرا، منتقدا بشدة مفوضية الاتحاد الأوروبي لعدم تقديم العون الكاف. 
 
وقال نيهمر - في تصريح اليوم الثلاثاء- "أتمنى أن تبدأ مفوضية الاتحاد الأوروبي التحرك، لأن المزيد والمزيد من الدول الأعضاء غير راضية.. فقانون الاتحاد الأوروبي يتم انتهاكه باستمرار عندما يصل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلد غير ساحلي مثل النمسا بعد أن مروا سابقًا عبر العديد من دول الاتحاد دون أن يتم إيقافهم".
 
واعتبر المستشار النمساوى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تجاهلت تأمين الحدود الخارجية المخترقة في السنوات الأخيرة.
 
 

مستشار النمسا

كارل نيهمر

الهجرة

الاتحاد الأوروبى

المهاجرين غير الشرعين



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