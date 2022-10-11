مدير أمن الشرقية يقود حملة لإزالة الإشغالات بالعاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

قاد اللواء محمد صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء؛ لإزالة الإشغالات والتعديات في مدينة العاشر من رمضان.

وأشار بيان صادر عن جهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة وإشراف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الحملة قادها اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، بمشاركة اللواء عصام هلال، حكمدار قطاع الجنوب في مديرية أمن الشرقية، واللواء فيصل هلال، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، والأجهزة الأمنية ورؤساء ومعاوني المباحث في أقسام شرطة أول وثانٍ وثالث العاشر من رمضان، بالاشتراك مع العميد إبراهيم أحمد إبراهيم، مدير إدارة الأمن في جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد السيد حسن، مدير إدارة الإشغالات والتعديات بجهاز المدينة، وإدارة الحركة والمعدات .

وأوضح بيان جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الحملة قد أسفرت عن ضبط سيارتين من سيارات المأكولات، ورفع وإزالة 155 حالة إشغالات أمام المحلات التجارية في منطقة الأردنية، ورفع وإزالة 80 حالة إشغالات في مولات المجاورة الثالثة والخمسين بالحي الثامن، ورفع وإزالة 28 حالة إشغالات وتعديات أمام المحلات المخالفة في المجاورات الثامنة عشر والتاسعة عشر والسادسة والعشرين في الحي الثالث.

كما تم رفع كافة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين في منطقة الأردنية والطرق الرئيسية وسنتر المجاورة (59) التاسعة والخمسين، بالإضافة إلى ضبط وإزالة 60 حالة رفع سيراميك من التشوينات المخالفة في الحي الحادي عشر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع والمخالفات.