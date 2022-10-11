مدفيديف: تصريحات الأمين العام للناتو تأكيد على مشاركة الحلف فى الحرب ضدنا

كتب أحمد عرفة

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، إن كلام الأمين العام للناتو بأن انتصار روسيا يعني هزيمة الناتو هو تأكيد بأن الحلف شريك في الحرب ضد موسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال قائد الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل "إن التجارب المستقاة مما يجري ميدانيا في أوكرانيا تتلخص في محورين رئيسين، أولهما تفوق القوة النيرانية، والآخر تدريب العناصر البشرية المقاتلة وتأهيلهم لخوض معارك في بيئات معقدة".. ورأى أن الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية برهنت على سلامة العقيدة القتالية التي يتبناها الجيش الأمريكي، والذي ركز في سنواته الأخيرة على كلا المحورين.

وردا على سؤال حول العِبر المستفادة من تجربة الجيش الأوكراني وتمكنه من صد الهجمات الروسية وإجبارهم على الانسحاب في بعض المدن، قال قائد الجيش الأمريكي - خلال مقابلة أجرتها معه مجلة "بريكينج ديفينس" الأمريكية - "نرى بوضوح تأثير النيران طويلة المدى عالية الدقة.. بطاريات صواريخ هيمارس غيرت قواعد اللعبة بالنسبة للأوكرانيين، والمعركة تحولت دفتها فعلياً".