اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يكشف اختيار 6 مشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:45 م
محافظ كفر الشيخ يكشف اختيار 6 مشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك حالة حراك علمى وفكرى لمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيداً بدور الشباب فى هذه المبادرة، مشيراً إلى أن المشروعات تنوعت بين تدوير المخلفات والحصول علي طاقة نظيفة، وبين تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكى المكثف الصديق للبيئة، وإنتاج السجاد المعالج ضد البكتريا أو مشروعات تحويل الملوثات وثاني أكسيد الكربون لمنتجات صديقة للبيئة.
 

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها، ضمن فعاليات مؤتمر عرض المشروعات الفائزة على مستوى محافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية فى مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام بقاعة المركز الثقافى بطنطا.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم اختيار 6 مشروعات ناجزة فى كفر الشيخ بعضها بشأن الطاقة البسيطة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تم تحقيقها بالفعل في كفر الشيخ في مجال الاستزراع السمكي وغيرها، والأهم أننا وجدنا العديد من الفصول فى التعليم الفني للاستزراع السمكي نظراً للحاجة إلى فنيين، مؤكداً أن المحافظة تنتج 42 ٪ من الإنتاج السمكي بعيداً عن بركة غليون، وقد وقع الاختيار على مشروع تدوير المياه في الاستزراع السمكي، وتعتمد التجربة على استخدام الطاقة الخضراء، وذلك من بين 6 مشاريع تم تقديمهم ضمن المبادرة، وهذا يتم باستخدام العلم وطاقة الشباب والبيئة المحيطة.

 

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للمشاركة في المؤتمر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، والمتخصصين في مجال البيئة، ويتضمن المؤتمر عرض فيديوهات للمحافظات الثلاثة عن دورهم في حماية البيئة، وعرض فيديو لفكرة المسابقة، إضافة لكلمات لمحافظ كفر الشيخ والغربية والمنوفية، وعروض للمسئولين عن المبادرة في المحافظات الثلاثة عن المشروعات الفائزة، وتكريم أصحاب 18 مشروعاً من بينهم 6 مشاريع بكفر الشيخ.


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