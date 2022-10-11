محافظ كفر الشيخ يكرم أصحاب مشاريع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، أصحاب المشاريع الستة ضمن مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.



وكرم المحافظ السيد بلال السيد بلال، في مجال المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومحمد محمد أحمد بدوي في مجال المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومدحت محمود السيد العقدة، عن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، ونيفين أحمد مصطفى الخطيب، عن المشروعات المتوسطة، وشريف اموزيس يونان عياد، المشروعات المحلية الصغيرة" حياة كريمة"، ورشا عاطف عبدالحميد عطاشة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك حالة حراك علمي وفكري لمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيداً بدور الشباب في هذه المبادرة، مشيراً إلى أن المشروعات تنوعت بين تدوير المخلفات والحصول علي طاقة نظيفة، وبين تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي المكثف الصديق للبيئة، وإنتاج السجاد المعالج ضد البكتريا أو مشروعات تحويل الملوثات وثاني أكسيد الكربون لمنتجات صديقة للبيئة.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، ضمن فعاليات مؤتمر عرض المشروعات الفائزة على مستوى محافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية في مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام بقاعة المركز الثقافي بطنطا.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم اختيار 6 مشروعات ناجزة في كفر الشيخ بعضها بشأن الطاقة البسيطة مشيراً أن هذه المشروعات تم تحقيقها بالفعل في كفر الشيخ في مجال الاستزراع السمكي وغيرها، والأهم أننا وجدنا العديد من الفصول في التعليم الفني للاستزراع السمكي نظراً للحاجة إلى فنيين، مؤكداً أن المحافظة تنتج 42 ٪ من الإنتاج السمكي بعيداً عن بركة غليون، وقد وقع الاختيار على مشروع تدوير المياه في الاستزراع السمكي، وتعتمد التجربة على استخدام الطاقة الخضراء، وذلك من بين ٦ مشاريع تم تقديمهم ضمن المبادرة، وهذا يتم باستخدام العلم وطاقة الشباب والبيئة المحيطة.



وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للمشاركة في المؤتمر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، والمتخصصين في مجال البيئة، ويتضمن المؤتمر عرض فيديوهات للمحافظات الثلاثة عن دورهم في حماية البيئة، وعرض فيديو لفكرة المسابقة، إضافة لكلمات لمحافظ كفر الشيخ والغربية والمنوفية، وعروض للمسئولين عن المبادرة في المحافظات الثلاثة عن المشروعات الفائزة، وتكريم أصحاب 18 مشروعاً من بينهم 6 مشاريع بكفر الشيخ.





تكريم مدحت محمود السيد العقدة



تكريم احد الفائزين في مشروعات مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية



تكريم الدكتورة نيفين أحمد مصطفى



تكريم صاحبة مشروع متميز



تكريم فائزة ضمن مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية