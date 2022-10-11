محافظ كفر الشيخ يشارك بمؤتمر المشروعات الخضراء الذكية بـ6 مشاريع

كفر الشيخ – محمد سليمان

يشارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في مؤتمر عرض المشروعات الفائزة على مستوى محافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية في مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

واستقبل اللواء الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للمشاركة في المؤتمر، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ويتضمن المؤتمر عرض فيديوهات للمحافظات الثلاثة عن دورهم في حماية البيئة، وعرض فيديو لفكرة المسابقة، إضافة لكلمات لمحافظ كفر الشيخ والغربية والمنوفية، وعروض للمسئولين عن المبادرة في المحافظات الثلاثة عن المشروعات الفائزة، وتكريم أصحاب 18 مشروعاً من بينهم 6 مشاريع بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الخضراء الذكية ، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ضوء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فقد قامت اللجنة التنفيذية المشكلة لمراجعة المشروعات المقدمة من اختيار 6 مشروعات للمنافسة على مستوى الجمهورية والمشاركة في مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ تنوعت المشروعات بين تدوير المخلفات والحصول علي طاقة نظيفة، وبين تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي المكثف الصديق للبيئة، وإنتاج السجاد المعالج ضد البكتريا أو مشروعات تحويل الملوثات وثاني أكسيد الكربون لمنتجات صديقة للبيئة.



محافظ الغربية يستقبل محافظ كفر الشيخ



جانب من الاستقبال