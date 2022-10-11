اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:44 ص
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محافظ كفر الشيخ: توريد 14968 طن أرز و382 كجم بـ 21 موقعًا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:45 ص
محافظ كفر الشيخ: توريد 14968 طن أرز و382 كجم بـ 21 موقعًا الأرز - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 14968 طنًا و382 كجم.أرز، بـ 21 موقعًا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.

 

 


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