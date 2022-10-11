اليوم السابع
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محافظ سوهاج يوجه بمراجعة كافة مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:39 ص
محافظ سوهاج يوجه بمراجعة كافة مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمة، بمراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، مؤكدا على كافة الأجهزة المعنية بالمرور بصفة دورية على المخرات، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي أمطار أو سيول، والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء بها.

  
وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة موقف كافة السدود المنفذة، وكذلك سلامة الجسور، وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة كافة المخلفات بها، ووضع برنامج للتصرفات يتناسب مع فترة فصل الشتاء عن شبكتي الترع والمصارف.
 
ومن جانبه أوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة، أنه تم وضع خطة بالتعاون مع الوحدات المحلية لمراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن عدد مخرات السيول بسوهاج يبلغ 12 مخر، بالإضافة إلى 23 سد إعاقة، و2 حاجز حماية، و 2 بحيرة صناعية"، لافتا إلى استمرار العمل في سد "وادي قصب" بنجوع مازن بمركز دار السلام بنسبة تنفيذ 40%.
 
 

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