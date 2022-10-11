اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير ساحة مسجد الصحابة وميدان الساعة بشرم الشيخ

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:45 ص
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير ساحة مسجد الصحابة وميدان الساعة بشرم الشيخ جانب من الجولة
جنوب سيناء ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة ليلية له، أعمال تطوير ساحة مسجد الصحابة التي تتضمن أعمال إنشاء نافورة مائية مضيئة، وأعمال رخام، واضاءة، وأعمال مساحات خضراء ونخيل، ومقاعد للجمهور.
 
كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مصر القديمة بمنطقة السوق القديم وهي عبارة عن نموذج محاكاة للمناطق التراثية القديمة بالقاهرة.
 
تفقد المحافظ أعمال تجميل وإنشاء نافورة ومساحات خضراء بمنطقة ميدان الساعه بشرم الشيخ  وذلك في اطار استعدادات المحافظة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.
 
يشار الى أن السوق التجاري يشهد أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ علي التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتوحيد الهوية البصرية شرم الشيخ، بالإضافة إلى أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابة واضائته بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بشرم الشيخ.
 
 
المحافظ والمسئولين
المحافظ والمسئولين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

جولة المحافظ
جولة المحافظ

جوله المحافظ
جوله المحافظ

مدينة شرم الشيخ
مدينة شرم الشيخ

مسجد الصحابة
مسجد الصحابة
 

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

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