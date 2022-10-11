محافظ بنى سويف يتفقد استعدادات شركة المياه لموسم الشتاء وتقلبات الطقس

تفقد المحافظ"اليوم"استعدادات شركة المياه لموسم الشتاء من خلال استعراض للمعدات المتاحة،منها:اصطفاف لمعدات وسيارات الشركة والوحدة المحلية، متابعا جانباً من التدريب العملي "بروفة" على كيفية سحب مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة باستخدام معدات ومواتير سحب المياه، حيث قام عمال وفنيو الشركة بسحب كميات المياه من مكان تجمع محتمل لمياه الأمطار، وتم ذلك باستخدام معدات سحب المياه، وذلك للاطمئنان على كفاءة وجاهزية المعدات للتعامل مع أية تداعيات حال سقوط الأمطار خلال موسم الشتاء

أبدى محافظ بني سويف بعض الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بضرورة تسريع وتيرة سحب المياه،والعمل بشكل لا يهدر الوقت والطاقة المبذولتين في تنفيذ الأعمال، مثنيا على الجهود والتكامل بين الشركة والوحدات المحلية، ومؤكدا على أهمية تحديد نقاط تجمع مياه الساخنة المحتملة، ووضع خطة لتعديل نقاط التمركز بشكل مرن للتعامل مع المواقف الطارئة والتغير المحتمل في نقاط تجميع مياه الأمطار

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ حزمة الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال، مثل: تطهير جميع بالوعات الأمطار، وإصلاح أية تلفيات ببالوعات الأمطار، وتطهيرالشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية،وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطة لتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء،والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

من جهتها أوضحت "م. دينا عمر"رئيس الشركة ببني سويف خلالها استعراضها للخطة أثناء جولة المحافظ،أنه يتم بصفة دورية عمل مراجعة لخطة استعدادات الشركة،للاطمئنان على جاهزية محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة،مؤكدة على أنه جار استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف الصحي،فضلا عن المراجعة الفنية لجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه للمساهمة والتدخل السريع في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

ومن ناحية أخرى كلف المحافظ السكرتير العام المساعد بضرورة المتابعة الميدانية باستمرار لتطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة التي قد تسبب تجمع للمياه،والتأكيد على تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس المحتملة تزامنا مع قرب فصل الشتاء ومراجعة أعمدة الإنارة،مع تفعيل خطوط الاتصال الساخنة المتاحة لهذا الغرض لاستقبال الشكاوى في هذا الشأن

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،المهندسة دينا سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف