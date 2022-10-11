اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:50 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يتفقد انتظام العمل بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالخارجة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:14 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد انتظام العمل بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالخارجة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية
الوادي الجديد - فريق محافظات

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 تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، انتظام سير العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من بدء العمل رسميًا بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية، حيث رافقه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وقيادات التربية والتعليم.

واستهل المحافظ كلمته مُهنئًا الطلاب ببدء العام الدراسى الجديد ودخول المدرسة الخدمة كأول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية على أرض المحافظة، مُوجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاز هذا الصرح التعليمى فى وقت قياسي. 

وحثّ المحافظ الطلاب على ضرورة الالتزام والتفوق والحفاظ على مرافق المدرسة، لتكون نموذجًا يُحتذى وبابًا يفتحُ مزيدًا من الخير لأبناء المحافظة.

 
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (6)
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (6)

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (7)
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (7)

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (1)
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (1)

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (2)
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

 

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (3)
محافظ الوادي الجديد خلال تفقده المدرسة
 
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (4)
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (4)

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (5)
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (5)

 


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