محافظ المنوفية يشارك فى تكريم الفائزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

توجه اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إلى محافظة الغربية، للمشاركة في فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتكريم أصحاب المشروعات الفائزة علي مستوى محافظات المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، حيث استقبله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر مكتبه بالديوان العام، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، الدكتور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ ، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات.

ورحب محافظ الغربية بالحضور علي أرض المحافظة، معرباً عن سعادته بتنظيم تلك المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إستعداداً لاستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27" في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على أهمية المبادرة الوطنية وتوجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

وعقب الاستقبال وعلى هامش المؤتمر، تفقد محافظو المنوفية والغربية وكفر الشيخ مجموعة نماذج لعدد من المشروعات الخضراء الذكية، ومن أهمها مشروع إعادة تدوير الأوراق (Recycle Paper) والذي يهدف إلى استخدام الورق التالف وإعادة تدويره وتصنيعه من جديد بجودة تقارب المنتج الأصلى، للمساهمة في تقليل مخلفات الأوراق والاحتباس الحرارى، وكذا مشروع قارئ البكتريا والفطريات والطفيليات الذكى والذى يستخدم فى الاكتشاف المبكر فى الفطريات وتقليل التأثير السلبى على النباتات الخضراء، ومشروع تصنيع الهيدروجين الأخضر بطرق حيوية من خلال استغلال مخلفات الطعام لإنتاج بديل للبنزين والطاقة والكهرباء، كما تفقدوا نماذج لمشروع القطب البلاستيكي المفلتر ، ومصادر الطاقة المتجددة ، تحويل المخلفات إلى الكهرباء ، إنتاج بديل للبنزين، مشروع شبكة المستشعرات لحرائق الغابات ، وكذا عدد من اللوحات الفنية والمجسمات التي تم تصنيعها من خلال إعادة تدوير مواد غير مستغلة.

الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية علي مستوي المحافظات ، حيث أنها تُعد مبادرة غير مسبوقة علي المستوي العالمي تهدف الي جدية التعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ وإدماج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لتحديات التغير المناخى.