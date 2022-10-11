محافظ القليوبية: تسليم مستشفى طوخ المركزى يونيو 2023 والخميس بدء رصف مدخل بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينتى بنها وطوخ والقناطر الخيرية، لتفقد ومتابعة عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها وذلك فى إطار حرص المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لدفع الأعمال والوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ، الجولة بمدينة بنها بالمرور على أعمال تطوير المرحلة الثانيه لشارع فريد ندا، حيث تابع أعمال تجهيز الطريق تمهيدا لرصفه بدءا من الخميس المقبل فى الوصلة ما بين كمين أتريب مرورا بمديرية الطرق حتى كورنيش الرياح التوفيقى بالإتجاهين، حيث تم توسعة الطريق ليكون ثلاث حارات مرورية وعمل أرصفة جانبية وبلدورات وجزيرة وسطى، حيث وجه المحافظ بالبدء فى أعمال تشجير الجزيرة الوسطى وتركيب أعمدة الإنارة بالتوازى مع أعمال الرصف.

وتابع الهجان، جولته بتفقد مستشفى طوخ المركزى للوقوف على نسب التنفيذ، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 75% وتم الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 95%، وجارى تركيب الكليدنج للواجهات، والانتهاء من أعمال الدهانات بالمبانى الداخلية والأرضيات والحوائط بنسب 96%، وتفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوى، وغرف العمليات، وبعض الغرف الداخلية.

ووجه "الهجان"، بدفع الأعمال وتكثيفها وتفعيل نظام الورديات على مدار 24 ساعة لتسليم المستشفى فى المدة الزمنية المحددة والمقرر لها فى يونيو 2023، لإدراجها فى المنظومة الصحية لخدمة مواطنى المدينة والمدن المجاورة لها، حيث تُعد المستشفى صرحا طبيا شاملا على مساحة 3000م2، وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعى القاهرة إسكندرية.

وتتكون المستشفى من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية، ومن المخطط أن يحتوى الطابق الأرضى من المستشفى على قسم العيادات الخارجية ويضم 19 عيادة، ووحدة معالجة، و2 صيدلية، والمطبخ الرئيسى للمستشفى، ومغاسل تشمل (غسيل + تعقيم + مكواة + تجفيف)، بالإضافة إلى غرفة الغازات، و3غرف للأشعة عبارة عن (2 أشعة سينية + 1 أشعة مقطعية) بالإضافة إلى أشعة الرنين المغناطيسى ووحدة قسطرة القلب، وغرفة عمليات الطوارئ، وغرفة الإنعاش تحتوى على (2 سرير)، وغرفة طوارئ لقسمى (عظام – جراحة) وغرفة مدخل طوارئ، كما يحتوى الطابق الأول على وحدة غسيل الكلى 21 سريرا و2 غرفة عمليات و2 غرفة عمليات مناظير، والعناية المركزة 14 سريرا – وغرفة عزل، وقسم المعامل 3 معامل، ويحتوى الطابق الثانى على غرف مرضى (نساء وولادة – أطفال) سعة 40 سريرا وحضانات مبتسرين وعدد 16 حضانة وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية وغرفة رضاعة، أما الطابق الثالث فيحتوى على سكن أطباء وممرضين 12 غرفة بكل غرفة (2 سرير).

كما تابع المحافظ أعمال رصف طريق أبو الغيط الحادثة بالقناطر الخيرية بتكلفة 65 مليون جنيه تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، حيث تفقد المحافظ أعمال نقل كابلات الكهرباء الجهد المتوسط وتمهيد الطريق بالكامل لبدء وضع طبقة السن للمرحله الأولى والتى تشمل 1250 مترا.

ومن الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام "كوبرى الحادثة" وحتى نزلة الدائرى بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلومتر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترا وحتى 18,5 متر، بتكلفة تصل إلى 65 مليون جنيه، ويعتبر طريق أبو الغيط طريق رئيسى وحيوى حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هى القاهرة والمنوفية والجيزة.

وتابع المحافظ، خلال جولته تفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسية، والتى يبلغ طولها 7 كيلو، حيث تم الانتهاء من تغطية6.7 كيلو متر ومتبقى 100متر خرسانة، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من نقل كابل انترنت فايبر للانتهاء تماما من أعمال التغطية بنسبة 100%، كما تابع المحافظ أعمال رصف الطريق فى المرحلة التى تم الانتهاء من تغطيتها.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد كوبرى السكة الحديد المعدنى الجديد بالقناطر الخيرية على النيل بخط سكة حديد (قليوب – منوف – طنطا) وذلك فى اطار خطة تطوير شبكة خطوط السكة الحديد بتكلفة تتخطى النصف مليار جنيه وستصل تكلفته إلى المليار جنيه بعد إضافة أعمال إنشاء خطوط السكة الحديد وتوصيلها بالخط الرئيسى وهذا المشروع يشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.

وذلك بحضور كل من المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ، واللواء طارق ماهر رئيس مجلس ومدينة القناطر الخيرية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، المهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق والنقل بالقليوبية.