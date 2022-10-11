محافظ الغربية: cop27 سيوحد جهود دول العالم لمواجهة التغيرات المناخية

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مؤتمر المناخ cop27، والذي سوف تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتناول المشكلات التي تواجه كافة دول العالم في ظل التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مؤتمر المناخ سيوحد جهود دول العالم لمواجهة التغيرات المناخية التى قد تؤدى إلى فناء العالم إذا لما يتم اتخاذ الإجراءات التى تعالج التطورات التكنولوجية المتلاحقة التى أدت لتغيرات مناخية أثرت بالسلب على كل الدول.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى محافظات مصر تحت إشراف وديرة التخطيط بهدف التأكيد على جدية مصر فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، بحضور محافظي كفر الشيخ والمنوفية ونوابهم ورؤساء الجامعات بالثلاث محافظات.

وأضاف "رحمي" انه يجب توحيد الجهود بين الدول وبعضها لوضع حلول لمواجهة التغيرات المناخية، مبينا أن هناك حراك كبير لم تشهده محافظة الغربية لتنفيذ المبادرات الرئاسية بشان الحفاظ على البيئة والمناخ.

وأشار إلى أنه فور الإعلان عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، شارك عدد كبير من الشباب بافكار لمشاريع مختلفة ومتنوعة من منطلق احساس هؤلاء الشباب باهمية مؤتمر المناخ cop27.وأوضح أن المحافظة هي من أكبر المحافظات من حيث عدد المشاريع المقدمة حيث تقدم 1277 مشروعا وخاضوا عدة تصفيات وتم اختيار 6 مشاريع فائزة منهم تهتم بمشاكل البيئة وكيفية الحفاظ عليها، وايضا متعلقة بقضايا المناخ.

وتابع ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تنفذ حاليا في قري مركز زفتي يهتم جزء كبير منها في عمل تنمية بشرية وتوعية للمواطنين باهمية الحفاظ على البيئة والمناخ، و شهدت أيضا تشجير وزراعة أسطح المنازل وتبطين للترع وانتاج لوحدات البيوجاز من المخلفات الحيوانية.

وأوضح المحافظ أن من بين المشروعات الفائزة في محافظة الغربية مشروعات تعالج مشاكل المخلفات الصلبة ومخلفات بقايا الطعام ومخلفات البناء ونجحت هذه المشاريع في إنتاج الهيدروجين الاخضر من بقايا الطعام وايضا مشروع للقضاء على ملوثات حرق الطوب الطفلي عن طريق تسخين الطفلة وتعطي جودة اكثر للطوب الناتج.

وأشار إلى أن من بين هذه المشروعات تدوير مخلفات البناء في إنتاج خرسانة جاهزة بدون الحاجة لاستخدام الاسمنت وانتاج وحدات البيوجاز من المخلفات الحيوانية وتم تطبيقها بالفعل فى إحدى قرى حياة كريمة بزفتي.

وأضاف أن هناك 23 مشروعا قدمها طلبة احدي مدارس اللغات بالغربية تهتم بمشاكل البيئة والمناخ، ضمن 150 ابتكار شاركت في مراحل التصفيات، موضحًا أنه تم تكريم الفائزين في هذه المبادرة على أن يتم تجميع باقي الافكار الاخري وعمل بنك افكار والعمل على الاستفادة.