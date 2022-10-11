محافظ أسيوط يستقبل رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ورئيس أسيوط لتكرير البترول

فريق المحافظات

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والمهندس ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول والدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة والدكتور محمد يسرى العطيفي رئيس مجلس إدارة مدارس سمارت سيتي الدولية والدكتور علاء عرفات حيالله نقيب صيادلة أسيوط لتقديم واجب العزاء في المغفور لها والدته والتي وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي وتم تشييع جثمانها ودفنها بمدافن العائلة بمدينة نصر.

كما قدم العزاء للوزير المحافظ المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط واللواء أحمد سالم مدير إدارة الأمن بمدارس سمارت سيتي الدولية وبعض مديرى المدارس وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه جميع الحضور خالص التعازى للوزير المحافظ داعين المولى - عزّ وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

كما تلفى محافظ أسيوط - في وقت سابق – برقيات عزاء من ممثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية وممثلي الوزارات المختلفة والمحافظين ورؤساء الشركات والقطاعات المختلفة وبعض الصحفيين والاعلاميين وكافة رجال الدولة والقيادات التنفيذية والامنية والدينية بالمحافظة مقدمًا الشكر لكل من قدم واجب العزاء وواسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفـن أو الحضور إلى بيت العزاء أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي من داخل الوطن ومن خارجه أو عبر الرسائل أو من خلال الكتابة والمشاركة بالمواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما نعت القيادات التنفيذية لمحافظة أسيوط وعلى رأسها المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وكافة العاملين بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والعاملين بالمجالس المحلية والقروية ببالغ الحزن والآسى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته ،مقدمين له واجب العزاء داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



محافظ أسيوط يستقبل بعض القيادات لتقديم العزاء في وفاة والدته (2)



محافظ أسيوط يستقبل بعض القيادات لتقديم العزاء في وفاة والدته (8)



محافظ أسيوط يستقبل بعض القيادات لتقديم العزاء في وفاة والدته (1)



محافظ أسيوط يستقبل بعض القيادات لتقديم العزاء في وفاة والدته (3)



محافظ أسيوط يستقبل بعض القيادات لتقديم العزاء في وفاة والدته (4)



محافظ أسيوط يستقبل بعض القيادات لتقديم العزاء في وفاة والدته (5)