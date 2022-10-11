محافظ أسوان يفاجئ مسئولى 15 جهة مختصة للتأكد من جاهزيتهم لمواجهة السيول

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهات المختصة من قيادات وعاملين وأفراد ومعدات صباح اليوم بإستدعائهم عن طريق عمل بلاغ تجريبى لموقف طارئ بمدينة أسوان الجديدة، فى إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية ورفع درجة الإستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة توقعات الطقس السىء وإحتمالية هطول أمطار وسيول مع دخول فصل الشتاء.

وكانت تجربة الطوارئ عبارة عن وقوع أمطار غزيرة وسيول للتأكد من مدى جاهزية الجهات وصلاحية المعدات والتدريب العملى الجيد لمجابهة تداعيات السيول، مع قياس سرعة وتوقيت الإستجابة للتحرك إلى موقع الحدث.

وأوضح العميد أحمد عز مدير عام مركز العمليات الرئيسية والأزمات بأنه بمجرد ورود بلاغ لغرفة العمليات من محافظ أسوان بحدوث أمطار غزيرة وسيول بموقع الحدث تم التحرك السريع لعدد 15 جهة تضم حوالى 100 معدة وسيارة ، بجانب مجموعة من الخيام والآسرة والمفروشات وأجهزة الإطفاء.

وتابع، بأنه بإشراف من الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة تم عقد أكثر من إجتماع تنسيقى للجهات المختصة بالمجابهة لمتابعة جدية ومدى إستعداد هذه الجهات، مع الإستفادة من الدروس والمواقف السابقة ، والتى شهدت هطول سيول فى نوفمبر 2021 بإجمالى 8 مليون م3 خلال 50 دقيقة فقط.

وأضاف أحمد عز بأنه فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية هناك تنسيق مع الوحدات المحلية لمراجعة وحصر موقف مساكن الإيواء العاجل المتبقية، مع رفع كفاءتها تحسباً طارئة قادمة.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة تم تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات بالمناطق ذات الخطورة من الدرجة الأولى المعرضة لسقوط سيول، وخاصة منطقتى الناصرية وعزبة الفرن بكيما حيث تم صرف التعويضات لـ 28 حالة للناصرية، و82 حالة بعزبة الفرن حفاظاً عليهم من تعرض أرواحهم وممتلكاتهم الخاصة لمخاطر الإنهيارات الجبلية وتداعيات السيول.

ومن جانبه، كشف المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأن الوزارة قامت بتنفيذ سلسلة من المشروعات المتتالية لتوفير الحماية للمناطق الجبلية الأكثر خطورة تضمنت تنفيذ 55 منشآة حماية ما بين سدود وحواجز ترابية وبحيرات صناعية بإجمالى تكلفة وصلت إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم المرور الميدانى على 36 مخر صناعى للتأكد من خلوها من أى تعديات أو مبانى عشوائية ، وهو الذى يتوازى مع الإرتقاء بالمعدات المشاركة فى مجابهة السيول.