اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يفاجئ مسئولى 15 جهة مختصة للتأكد من جاهزيتهم لمواجهة السيول

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:19 م
محافظ أسوان يفاجئ مسئولى 15 جهة مختصة للتأكد من جاهزيتهم لمواجهة السيول محافظ أسوان يفاجئ مسئولى 15 جهة مختصة للتأكد من جاهزيتهم لمواجهة السيول
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهات المختصة من قيادات وعاملين وأفراد ومعدات صباح اليوم بإستدعائهم عن طريق عمل بلاغ تجريبى لموقف طارئ بمدينة أسوان الجديدة، فى إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية ورفع درجة الإستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة توقعات الطقس السىء وإحتمالية هطول أمطار وسيول مع دخول فصل الشتاء.
 
وكانت تجربة الطوارئ عبارة عن وقوع أمطار غزيرة وسيول للتأكد من مدى جاهزية الجهات وصلاحية المعدات والتدريب العملى الجيد لمجابهة تداعيات السيول، مع قياس سرعة وتوقيت الإستجابة للتحرك إلى موقع الحدث.
 
وأوضح العميد أحمد عز مدير عام مركز العمليات الرئيسية والأزمات بأنه بمجرد ورود بلاغ لغرفة العمليات من محافظ أسوان بحدوث أمطار غزيرة وسيول بموقع الحدث تم التحرك السريع لعدد 15 جهة تضم حوالى 100 معدة وسيارة ، بجانب مجموعة من الخيام والآسرة والمفروشات وأجهزة الإطفاء.
 
وتابع، بأنه بإشراف من الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة تم عقد أكثر من إجتماع تنسيقى للجهات المختصة بالمجابهة لمتابعة جدية ومدى إستعداد هذه الجهات، مع الإستفادة من الدروس والمواقف السابقة ، والتى شهدت هطول سيول فى نوفمبر 2021 بإجمالى 8 مليون م3 خلال 50 دقيقة فقط.
 
وأضاف أحمد عز بأنه فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية هناك تنسيق مع الوحدات المحلية لمراجعة وحصر موقف مساكن الإيواء العاجل المتبقية، مع رفع كفاءتها تحسباً طارئة قادمة.
 
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة تم تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات بالمناطق ذات الخطورة من الدرجة الأولى المعرضة لسقوط سيول، وخاصة منطقتى الناصرية وعزبة الفرن بكيما حيث تم صرف التعويضات لـ 28 حالة للناصرية، و82 حالة بعزبة الفرن حفاظاً عليهم من تعرض أرواحهم وممتلكاتهم الخاصة لمخاطر الإنهيارات الجبلية وتداعيات السيول.
 
ومن جانبه، كشف المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأن الوزارة قامت بتنفيذ سلسلة من المشروعات المتتالية لتوفير الحماية للمناطق الجبلية الأكثر خطورة تضمنت تنفيذ 55 منشآة حماية ما بين سدود وحواجز ترابية وبحيرات صناعية بإجمالى تكلفة وصلت إلى 2 مليار جنيه.
 
وأضاف أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم المرور الميدانى على 36 مخر صناعى للتأكد من خلوها من أى تعديات أو مبانى عشوائية ، وهو الذى يتوازى مع الإرتقاء بالمعدات المشاركة فى مجابهة السيول.
 
محافظ أسوان يفاجئ مسئولى 15 جهة مختصة للتأكد من جاهزيتهم لمواجهة السيول
محافظ أسوان يفاجئ مسئولى 15 جهة مختصة للتأكد من جاهزيتهم لمواجهة السيول

 


تجربة طوارئ

سيول

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

مرض نفسى وصراعات.. تفاصيل فيلم سيلينا جوميز الوثائقى وأغنيتها الجديدة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:30 م

محافظ سوهاج يوجه بمراجعة كافة مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:39 ص

محطات المترو الجديدة تحل أزمات التكدس أعلى كوبرى 15 مايو ومنطقة الإسعاف وشارع النيل.. محطة الكيت كات توفر وسيلة نقل مباشرة لطلبة جامعات عين شمس وحلوان والقاهرة.. تغيير فى خريطة المواصلات اليومية.. صور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 07:00 ص

استعدادات وزارة التضامن لفصل الشتاء ومواجهة السيول.. فيديو

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة