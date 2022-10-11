محافظو الغربية وكفر الشيخ والمنوفية يتفقدون المشروعات الفائزة بـ"المشروعات الخضراء"

الغربية فريق محافظات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المشاريع الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي اطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى محافظات مصر تحت إشراف وديرة التخطيط بهدف التأكيد على جدية مصر فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.

جاء ذلك على هامش استضافة محافظة الغربية للمؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الثقافي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ، للاعلان عن المشاريع الفائزة والتي كانت مشاركة ضمن عدد كبير من المشاريع على مستوي المحافظات الثلاث وفازت في التصفيات الأخيرة وتم اختيار 6 مشاريع من كل محافظة.

واستمع المحافظين الثلاث لشرح توضيحي من الطلاب المنفذين لهذه المشاريع والتي تخدم البيئة والمناخ في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ cop27.

ووجه المحافظين الثلاث الشكر للجميع القائمين على هذه المشروعات والتي اختصت في الحفاظ على المناخ والبيئة في ظل التحديات التي تواجه كافة دول العالم والمتعلقة بالمناخ.