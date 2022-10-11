اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظو الغربية وكفر الشيخ والمنوفية يتفقدون المشروعات الفائزة بـ"المشروعات الخضراء"

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:07 م
محافظو الغربية وكفر الشيخ والمنوفية يتفقدون المشروعات الفائزة بـ"المشروعات الخضراء" محافظا كفر الشيخ والغربية
الغربية فريق محافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المشاريع الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي اطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى محافظات مصر تحت إشراف وديرة التخطيط بهدف التأكيد على جدية مصر فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.

 جاء ذلك على هامش استضافة محافظة الغربية للمؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الثقافي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ، للاعلان عن المشاريع الفائزة والتي كانت مشاركة ضمن عدد كبير من المشاريع على مستوي المحافظات الثلاث وفازت في التصفيات الأخيرة وتم اختيار 6 مشاريع من كل محافظة.
 
واستمع المحافظين الثلاث لشرح توضيحي من الطلاب المنفذين لهذه المشاريع والتي تخدم البيئة والمناخ في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ cop27.
 
ووجه المحافظين الثلاث الشكر للجميع القائمين على هذه المشروعات والتي اختصت في الحفاظ على المناخ والبيئة في ظل التحديات التي تواجه كافة دول العالم والمتعلقة بالمناخ.
 
أحد المشتركين فى المشروعات الخضراء
أحد المشتركين فى المشروعات الخضراء

أحد المشروعات من المشتركين فى المشروعات الخضراء
أحد المشروعات من المشتركين فى المشروعات الخضراء

استعراض مشروع
استعراض مشروع

جانب من المشروعات الخضراء
جانب من المشروعات الخضراء

طالب يستعرض مشروعه
طالب يستعرض مشروعه

محافظا الغربية يتابعون أحد المشتركين فى المشروعات الخضراء
محافظا الغربية يتابعون أحد المشتركين فى المشروعات الخضراء

 


محافظة الغربية

مؤتمر المناخ

محافظ الغربية

محافظة المنوفية

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وزارة التخطيط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة