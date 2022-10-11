محافظة القليوبية تستعد لاستقبال أمطار الشتاء.. تعرف على الإجراءات

القليوبية إبراهيم سالم

صرح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بأن المحافظة استعدت لموسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية، الصادرة في هذا الشأن، وذلك خلال ترؤسُه للاجتماع الموسع مع كافة القطاعات الخدمية للوقوف علي الإستعدادات النهائية لاستقبال فصل الشتاء، لضمان الاستقرار على مستوى المحافظة أثناء سقوط الأمطار وأنتظام الحالة المرورية دون معوقات.

جاء ذلك بحضور ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، وممثل عن مديرية الأمن، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، ورؤساء المدن والأحياء، وممثلي شركات مياه الشرب بالقليوبية والقاهرة، وممثلي شركات كهرباء شمال القاهرة والقليوبية، وممثل عن الحماية المدنية، ومديري إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والمكتب الفني.

وبدأ محافظ القليوبية، الاجتماع بالتأكيد على إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، لمواجهة أي تداعيات مُحتملة قد تترتب عن هطول أمطار غزيرة، بالإضافة إلي العمل وفقاً لخطة مُحددة تُساهم فى الحد من آثار موجات الطقس السيئ، حيث وجه تعليماته إلى الوحدات المحلية والقروية بتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والمرور على جميع المرافق للتأكُد من جاهزيتها، علاوة على جاهزية سيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات، والتأكُد من سلامة جميع أعمدة الإنارة علي مستوى المحافظة، علاوة علي أهمية يقظة جميع الأجهزة والإستعداد الدائم لمواجهة أى خطر تتعرض له المحافظة، مُشدداً على ضرورة العمل الجماعي وتكاتف الجهود والتواصل المستمر وتبليغ غرف العمليات بالأحداث، وسرعة الأداء فى مواجهة مثل هذه الأزمات فى حالة وقوعها.

وشدد "المحافظ"، على ضرورة جاهزية مركز الإغاثة والإدارات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي، للتعامل السريع في حال حدوث إنهيارات للمبانى أو المنازل جراء سقوط الأمطار الغزيرة، وتنفيذ خطة بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير الاحتياجات المطلوبة من السلع، واستعداد مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة لاستقبال أي حالات في حال وقوع أي أزمات، بالإضافة إلي متابعة جميع بالوعات الأمطار ومطابق الصرف بنطاق المحافظة وتطهيرها من أى عوائق أو أتربة، استعداداً لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة بناء على توقعات من هيئة الأرصاد الجوية، علاوة علي التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء، وتنفيذ خطط توزيع الشفاطات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات للمياه الناتجة عن هطول الأمطار حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركز ودعم فرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه " الهجان"، رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني حيال وجود أي طارئ وسرعة التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تيسيراً وحفاظاً علي سلامة المواطنين وعدم تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلي استمرار متابعة أعمال تطهير بالوعات الأمطار أولاً بأول، للتأكُد من قيامها بتصريف أية كمية متوقعة من الأمطار، موجهاً مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، باستنفار كامل للتعامل الفوري مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه، وتبليغ الوحدات المحلية والتنسيق والمتابعة مع الشكاوى حت الإنتهاء من أسباب الشكوى وتبليغ الشاكي بذلك، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية، مُشيراً بأن المحافظة قد خصصت أرقاماً للإبلاغ عن أي شكوى من خلال غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114)، أو الأرقام الأرضي(٠١٣٣٢٢٢٩٧٩& ٠١٣٣٢١٢٤٦٦) أو التواصل عن طريق رسائل واتس آب علي الرقم (01119992624).