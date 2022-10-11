مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ: تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية تستهدف تنمية وعى الشباب

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأبطال القوات المسلحة المصرية، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على متابعة انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة وتنفيذ برامج توعية الطلاب حول فيروس كورونا، و الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لكافة الكليات والمستشفيات وأماكن ممارسة الأنشطة الطلابية ووحدات الجامعة المختلفة، وتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية " الثقافية والفنية والرياضية" باعتبارها أهم أسس المنظومة التعليمية والتي تستهدف صقل شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية .

وأضاف رئيس الجامعة، أنه شدد على تكثيف الزيارات الطلابية الميدانية للمشروعات القومية الكبرى، والتأكيد على برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي في كافة التحديات التي تواجه الوطن، ووضع خطة لبرامج تنمية الوعي الطلابي والأنشطة الطلابية خلال العام لاستثمار مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم والتوعية بالتحديات التي تواجه الدولة في ظل بناء الجمهورية الجديدة لبناء إنسان سوي نفسياً وأخلاقياً .

وأكد دسوقي، استمرار إطلاق القوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة، و تكثيف جهود الجامعة في مجال محو الأمية.



انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ



جانب من اعضاء المجلس



رئيس جامعة كفر الشيخ خلال انعقاد مجلس الجامعة