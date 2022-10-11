وذكر المجلس -في بيان صحفي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن المجلس صوت على قرار إنهاء تكليف إحسان عبد الجبار من منصب وزير المالية، بناء على طلب مقدم إلى الرئاسة، حيث صوت مجلس النواب بالموافقة على إضافة فقرة إلى جدول أعمال الجلسة بإنهاء تكليف وزير المالية العراقي.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي، قد كلف في 16 أغسطس الماضي، وزير النفط إحسان عبد الجبار بإدارة مهام وزارة المالية بعد قبوله طلب استقالة وزير المالية على عبد الأمير علاوي.



