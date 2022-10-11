لجنة طبية لدعم الطلاب ذوى الهمم الراغبين فى الالتحاق بالكليات النظرية بجامعة طنطا

أوضح نائب رئيس الجامعة أن اللجنة وقعت الكشف الطبي على 9 حالات لضعاف السمع و4 حالات إعاقة سمعية و11 حالة مكفوفين و حالة واحدة إعاقة بصرية و5 حالات اعاقة حركية و6 حالات لطلاب الدمج، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تعمل على توفير كافة الخدمات لذوى الهمم وتسهيل كافة الاجراءات المتاحة ، وتقديم خدمات تعليمية مميزة طبقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة لهم، مؤكداً أن الجامعة تطور مركزاً خاصاُ لذوى الهمم، يعمل على تقديم البرامج التدريبية لعاملين بالجامعة لتحسين مهاراتهم فى التواصل مع ذوى الهمم، من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المُقدمة لهم ودمجهم في المجتمع.

وضمت لجنة الكشف الطبي الدكتور حسام الصاوى رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب، والدكتور لؤى الأحول رئيس قسم أمراض الباطنة العامة والدكتور محمد حسنى رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور أسامة شلبى رئيس قسم طب وجراحة العيون، والدكتور مجدى عيسى رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة.

أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في بيان له، أن اللجنة الطبية انعقدت اليوم الثلاثاء، لتنظيم وإدارة وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب ذوى الهمم الراغبين فى الالتحاق بكليات الآداب والحقوق والتجارة، والطلاب المكفوفين وطلاب الدمج الراغبين فى الالتحاق بكليتى الآداب والحقوق، والطلاب الصم والبكم الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية النوعية للعام الجامعي 2022 2023، وذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة تحت اشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتور عمرو محمود المشرف العام على إدارة الشئون الطبية بالجامعة.