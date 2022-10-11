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لافروف: لا نرفض إجراء محادثات مع واشنطن خلال قمة الـ20

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:00 م
لافروف: لا نرفض إجراء محادثات مع واشنطن خلال قمة الـ20 وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف
أ ش أ

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نفى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن تكون بلاده رفضت الاتصالات مع الولايات المتحدة خلال قمة مجموعة العشرين.


وقال لافروف - في تصريحات لقناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الثلاثاء إن "روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة العشرين، فنحن لم نرفض بتاتًا مثل هذه الاتصالات خلال هذه القمة". 


وأضاف: "إذا تم تقديم عرض بهذا الشأن، فإن موسكو ستنظر فيه"، واصفًا مزاعم واشنطن بأن موسكو لا تستجيب لطلب إجراء محادثات لتسوية الصراع في أوكرانيا بأنها كاذبة، مؤكدًا أن بلاده لم تتلق أي مقترحات جدية بهذا الشأن. 


يُذكر أن القمة المقبلة لمجموعة العشرين في إندونيسيا ستُعقد بجزيرة بالي يومي 15 و16 نوفمبر المقبل.


وتابع أن "هذه المزاعم مجرد كذبة، فنحن لم نتلق أي عروض جادة لإجراء اتصالات"، مضيفًا : "لقد كانت هناك مقترحات عدة لم تتسم بقدر كبير من الجدية ولم يكن ردنا عليها سلبيًا، ولكننا عرضنا صياغة مقترحات محددة ولم نتلق أي رد على ذلك"، مشيرًا إلى أن روسيا ردت بشكل إيجابي في مارس الماضي على طلب كييف للحوار، ولكنها لم تستجد إجراء محادثات مع أوكرانيا.


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