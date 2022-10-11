كل ما تريد معرفته عن مثبتات الحمل وأهميتها

كتبت فاطمة ياسر

في الكثير من الأحيان يطلب الطبيب من النساء خلال فترة الحمل أخذ المثبتات، وخاصة اللاتي تعرضن سابقا للإجهاض سابقا، والسبب هو زيادة فرص الحفاظ على صحة الجنين ، وتقليل التعرض لأي خطر، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” ما هو تثبيت الحمل، وأنواعه.

ما مثبت الحمل؟

هو أدوية تحتوي على هرمون البروجسترون الذي ثبت أن مستوياته المتوازنة في الجسم ثبت أنه يقلل من انخفاض خطر التعرض للإجهاض، ولكن أخذها يكون تحت إشراف الطبيب.

متى ينصح الطبيب باستخدام مثبتات الحمل؟

بشكل عام يكون في الثلث الأول، والهدف هو الحفاظ علي صحة الأم والجنين، وتقليل فرص الإصابة بالإجهاض، ولكن قد يتطلب الطبيب بأن تستمر الحامل علي أخذ المثبتات لفترة أطول من الأشهر الثالثة الأولي، ولذا يجب كل هذا يكون تحت إشراف الطبيب.

ما أنواع مثبتات الحمل؟

هناك أنواع من مثبتات الحمل، ومنها،

- اللبوس المهبلي، يساهم في زيادة سمك بطانة الرحم، ولكن في حالة كانت الحامل تعاني من أمراض مزمنة كالسكر أو ارتفاع ضغط الدم أو لديها مشاكل في القلب تجنبه وأخذ نوع آخر.

- حبوب الغنية بالبروجسترون، توفر هذه الحبوب حماية كبيرة للحامل ضد التعرض للإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى.