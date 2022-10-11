كشف ملابسات تداول فيديو قيام شخص بمضايقة سائح بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "يوتيوب" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالإلحاح على سائح بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتحصله منه على مبلغ مالى، وضبط مرتكب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الشخصية عبر تطبيق "يوتيوب" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالإلحاح على سائح "صاحب القناة المشار إليها" ، حال تواجده بالمنطقة الأثرية بالهرم لتصويره صور تذكارية وإستقلال دابة "جمل" مقابل تحصله على مبلغ مالى نظير ذلك.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة "يحمل تصريح للعمل بالمنطقة الأثرية") ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر أن مقطع الفيديو تم تصويره مُنذ شهرين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإلغاء التصريح الصادر للمذكور.