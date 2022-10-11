اليوم السابع
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قصر باكنجهام يعلن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:45 م
قصر باكنجهام يعلن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث الملك تشارلز
كتب آسر أحمد

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أعلن قصر باكنجهام في بيان اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، والذي سيتم في يوم 6 مايو بحضور عدد كبير من أفراد العائلة المالكة، حيث كشف البيان عن تفاصيل الحفل، التي ستكون متجذرة في التقاليد القديمة وعدد من الاحتفالات.

وقال البيان: "الحفل سيعكس دور الملك اليوم، ويتطلع إلى المستقبل، وقد يكون أمرًا أقل إسرافًا إلى حد ما من تتويج والدته في عام 1953".

 

وضم البيان بعض من لمحات السيرة الذاتية للملك الثالث، والتي سلطت الضوء على رغبته في نظام ملكي بريطاني ضئيل، وهناك شعور بأن التتويج قد يتم تقليص حجمه أيضًا على الرغم من أنه لا يزال يشمل الآلاف.

 

وأصبح تشارلز ملكًا في اللحظة التي توفيت فيها الملكة إليزابيث الثانية الشهر الماضي، ولكن يتم الاحتفال تقليديًا بفترة زمنية قبل تتويج الملك الجديد رسميًا، كما يوافق السادس من مايو عيد ميلاد حفيد تشارلز أرشي مونتباتن وندسور، أكبر أبناء الأمير هارى وميجان.

 

ووفقًا للتقاليد التي يعود تاريخها إلى عام 1066 ، من المقرر أن يُقام الحفل في وستمنستر أبي بلندن، سيكون تشارلز صاحب السيادة الأربعين الذي يتم تتويجه هناك.


الملك تشارلز

بريطانيا

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