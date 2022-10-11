قبل 25 يوما من القمة.. اليوم 153 طالبا بجامعة القاهرة يناقشون قضايا المناخ

كتبت منال العيسوي

بالتزامن مع كافة الاستعدادات التى تبذلها كافة الجهات التنفيذية فى الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ ، والتى لم يتبق عليها سوى خمسة وعشرين يوما تفصلنا عن انطلاق الحدث العالمى على أرض مصرية لمؤتمر التغير المناخى فى دورته السابعة والعشرين، للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحده لتغير المناخ وعددهم 196 دولة، يعقد اليوم الثلاثاء نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر المناخ COP 27 تحت شعار" الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ"، بالتعاون مع وزارة البيئة وجامعة القاهرة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد القومي للتنمية المستدامة ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

يقام النموذج بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي الحوكمة والتنمية المستدامة، و ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر USAID وممثل عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

يشارك في نموذج محاكاة مؤتمر المناخ، 153 طالبا وطالبة يمثلون مختلف الدول المشاركة في الCOP 27 ويستعرضون من خلال نموذجي مؤتمر الشباب COY17 ومؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27 عددا من القضايا المتعلقة بتغير المناخ وعلى رأسها قضية تمويل المناخ، وعن إعداد الطلبة للنموذج قد تم فتح باب التقدم نهاية مايو الماضي وتم تدريب الطلبة الذين تم اختيارهم وتجهيزهم في بداية يوليو الماضي من خلال محاضرات وورش عمل على أيدي خبراء في المناخ والبيئة والحوكمة وريادة الأعمال والاقتصاد والنوع الاجتماعي والإعلام والاتصال الاستراتيجي.

ويسبق النموذج معرض لاستعراض أعمال فنية صممها الطلاب خلال رحلتهم في الاستعداد للنموذج تعكس رؤيتهم لمختلف قضايا المناخ ويتضمن المعرض أيضا استعراض الطلبة لبعض أفكار شركات ناشئة Startups أعدوها لكي تقدم حلولا مبتكرة لمشكلات المناخ وتساعد على مواجهتها.