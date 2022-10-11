اليوم السابع
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"فيها حبس".. ما الذي تعرفه عن عقوبة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 07:00 ص
"فيها حبس".. ما الذي تعرفه عن عقوبة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يقع البعض من المواطنين، ضحية للتشهير عبر منصات الصحافة ومواقع السوشيال ميديا، ويتساءل البعض عن عقوبة تلك الجريمة فى القانون، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيفية إثبات وجود تشهير، سواء بالجرائد أو مواقع التواصل الاجتماعى، وعقوبة من يقوم بتلك الجريمة.
 
ويقول الخبير القانونى خالد محمد، إن التشهير أو القذف يعنى إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أواحتقاره،  إسنادا  علنيا عمدياً، وتمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة التى نسبت إليها، أو بمعنى آخر تصريح  مكتوب أو مطبوع يقصد به إيذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والإشارات أو بث أخبار.
 
وأضاف أن التشهير لا يكون تشهيراً إلا إذا تم نشره وذاع خبره، وإلا لا يكون تشهيراً، موضحاً: لكى تقوم جريمة التشهير، لابد من إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء، وأن يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن  يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.
 
أما عن العقوبة، فتتمثل فى الحبس أو الغرامة،  وفقا لما يقرر قانوناً، بالإضافة  للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية،  أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.
 
 
 

عقوبة التشهير

عقوبة القذف

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