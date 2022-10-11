عودة عمل معصرة زيوت بكور اليدوية التراثية بإسنا بعد سنوات من التوقف.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إعادة تشغيل معصرة زيوت بكور بإسنا لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، وذلك من خلال مشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يقوم بتنفيذه شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة.

وتمت إعادة تشغيل المعصرة التراثية، خلال مجهود المشروع حيث تم ترميم وتجديد مناطق الجذب الرئيسية في إسنا، بما في ذلك معصرة بكور للزيوت والتي أصبحت مزار مهم جداً في جولة اسنا السياحية، حيث يعتبر هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الإمكانات السياحية لمدينة اسنا، وتحقيق التوازن فيما يتعلق بالحفاظ على التراث والترويج السياحي والتطوير المجتمعي، ويؤدي هذا الدعم إلى خلق فرص عمل، وانتعاش السياحة، وزيادة استثمارات القطاعين العام والخاص، وتجديد تراث المواقع ذات الأهمية التاريخية في إسنا.

وأعاد مشروع اكتشاف أصول إسنا التراثية بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، والجانب الأمريكي، التاريخ والسحر والجمال لـ"معصرة بكور للزيوت" التى تعتبر أقدم معصرة زيوت يدوية فى الأقصر ويعود تاريخها لأكثر من 125 سنة مضت، حيث تحولت المعصرة الواقعة على بعد 100 متر من معبد خنوم بمدينة إسنا جراء التطوير لتحفة تراثية مميزة، تجذب الضيوف والسائحين من حول العالم.

وكان مبنى معصرة الزيوت اليدوية بمدينة إسنا، عبارة عن جدران قديمة ومبنى مكون من غرفتين تم بناؤه بالطوب اللبن والذي كان قديماً كان أشهر من النار على العلم، وكان يتوافد عليه الزبائن طوال النهار لشراء الزيوت المميزة التي تم إنتاجها داخل المعصرة التاريخية بالمدينة، ومؤخراً بالكاد تعمل المعصرة لأيام معدودة في الشهر وتتوقف فترة لقلة الحبوب والبذور التي يتم طحنها وإخراج الزيوت منها لقلة الإقبال من الأهالى على الشراء وتهالك معداتها، وعادت للحياة من جديد بعد خطط التطوير التي حصلت عليها بدعم مشروع إكتشاف أصول إسنا التراثية المميز.



العمل يعود داخل معصرة الزيوت بإسنا



العمل يعود لمعصرة الزيوت باسنا



المعصرة قديماً قبل التطوير مع صاحبها قبل وفاته



انتاج الزيوت من المعصرة بعد توقفها سنوات



جانب من عودة العمل فى معصرة زيوت اسنا



عودة العمل فى المعصرة من جديد



فرحة عودة العمل فى معصرة الزيوت باسنا