عميد إعلام القاهرة: اتخاذ الإجراءات للتحول من الكتب الورقية للإلكترونية

كتب ــ محمد صبحى

أكدت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام ب جامعة القاهرة انتظام الدراسة على مستوى برامج الكلية والتزام أعضاء هيئة التدريس بالمحاضرات منذ انطلاق العام الجامعى، موضحة أنه تعقد المحاضرات بمدرجات الكلية ومبنى 1 قاعات الامتحانات.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه فيما يخص الكتب الدراسية سوف يتم رفعها على المنصة إلكترونيا، مؤكدة التزام الكلية بقرار المجلس الأعلى للجامعات، وجارى الترتيب واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول من الكتب الورقية إلى الكتب الإلكترونية.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية وضعت خطة متكاملة للأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسى تتضمن تنظيم ندوات توعوية الطلاب والعمل على تنظيم أنشطة لتعزيز الانتماء والوطنية لديهم.