عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن الإفراج عن 70 من المحبوسين احتياطيًا خلال ساعات

كتبت ـ أمنية الموجى

أعلن المحامى طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن إجراء لجنة العفو تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن 70 من المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات فى عدد من القضايا.

وأضاف العوضى على صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلًا: "خلال ساعات باذن الله، اعلان اسماء قائمة تضم 70 محبوس احتياطى يتم الافراج عنهم ضمن مبادرة العفو الرئاسى".

يذكر أن لجنة العفو الرئاسى أعلنت الأسبوع الماضى خروج 39 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، الأمر الذى لقى ترحيبا وإشادة واسعة من قبل الأحزاب السياسية الذين أكدوا أن تلك الخطوات تؤكد على الأجواء الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار الحوار الوطنى.