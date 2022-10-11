عادات خاطئة يفعلها الرجال تضر بصحتهم.. اعرفها وتجنبها

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من العادات غير الصحية التي يقوم الرجال بالقيام بها، ولا يعلمون أنها غير صحية ومضرة، ولكن الأهم من هذا الأمر هو أن الاستمرار في فعلها يجعلك أكثر عرضة للتعرض للعديد من المشاكل الصحية.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “WEBMED”، أبرز هذه العادات غير الصحية، ومنها:

- عدم الانتباه لعدد مرات التبول، فالتعرف علي عدد مرات التبول تعد من الحيل الصحية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الرجل، لأن كثرتها أو زيادتها عن 8 مرات في الليل قد تكون علامة علي الإصابة ببعض الأمراض، ومنها فرط نشاط المثانة ، أو سرطان البروستاتا، أو تعرضها للتضخم.

-عدم تناول الخضراوات والفواكه، تعد من الأمور المضرة التي تعرض حياة الرجل للخطر، لأن عدم تناولها يعرض صحة الجهاز الهضمي للخطر، وأيضا يزيد من مشكلة النوبة القلبية، والسكتة الدماغية، والسرطان والسكر، ولذا علي الرجل الانتباه بضرورة تناول من 4 إلى 5 حصص من الخضراوات والفواكه.

-تجاهل الشخير، فالكثير من الرجال يتجاهلون هذا الأمر، ولا يسبب لهم أي قلق، ولكن في حقيقة الأمر، أن هذا الأمر قد يكون علامة علي الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو امراض القلب، ولذا يجب استشارة الطبيب في هذا الأمر.

- عدم استعمال الكريم الواقي للشمس قبل الخروج من المنزل قد يعرضها للإصابة بالحروق وسرطان الجلد، ولذا على الرجل وضعها.