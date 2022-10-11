ضبط 54 كيلو مصنعات لحوم وشحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى فى محافظة الأقصر، حملة للتفتيش على المجازر والمحلات والمطاعم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، وتم تحرير 2 محضر أسفرت عن ضبط 54 كيلو مصنعات لحوم وشحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية.

وقاد الحملة الدكتور إبراهيم محمد رياض رئيس قسم المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، بالاشتراك مع المقدم عمرو بدران رئيس مباحث التموين بالأقصر، وبالاشتراك مع عبد الرازق محمد الصافي وكيل مديرية التموين، وعبد العظيم النوبي مفتش التموين، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 54 كيلو جرام، شملت بياناتها 14 كيلو جرام من مصنعات اللحوم وشحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإجمالي كمية 40 كيلو جرام من الأسماك مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واتخاذ اللازم قانونياً والحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

فيما قاد رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة للتفتيش على المجازر ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات، والتى نجحت فى ضبط 19 كيلو مصنعات دواجن ودواجن غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث يقول الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه إستمراراً لتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، شن أطباء التفتيش الدكتورة تيسير بدوي مدير إدارة أرمنت البيطرية، بالإشتراك مع النقيب شريف طارق رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، وعماد إدوارد مدير إدارة التموين بأرمنت، ومحمود حسين عثمان ومحمد عبد الدايم مفتشي التموين بإدارة أرمنت.