ضبط 5 أطنان و250 كيلو أرز شعير بغرض احتكارها فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

ضبطت حملة بجهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين الحامول في كفر الشيخ، صاحب مخزن أرز بحوزته كميات كبيرة من أرز الشعير بغرض احتكارها، وبيعها في السوق السوداء.

وكان المهندس ياسر محمدين، مدير إدارة تموين الحامول، شكل حملة بجهاز الرقابة التموينية بالإدارة للمرور على الأسواق، ومخازن، ومضارب الأرز، في نطاق مركز ومدينة الحامول، لضبط المخالفين من محتكري الأرز الشعير وذلك في إطار توجيهات المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة بضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن أرز شعير، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز الحامول، وبحوزته 5 أطنان و250 كيلو أرز شعير، بغرض احتكارها، والتربح، والكسب غير المشروع من خلال بيع تلك الكمية بسعر أعلى في السوق السوداء، فيما جرى التحفظ على تلك الكمية تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، تحرر المحضر رقم 15398 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الحامول، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.