ضبط 420 زجاجة مشروبات كحولية مقلدة داخل مخزن غير مرخص بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات لتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والمخازن والمحلات التجارية، ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة وصلاحية السلع، حيث تم ضبط 420 زجاجة مشروبات كحولية علامات تجارية مقلدة بمخزن غير مرخص.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في بيان صحفى، أنه خرجت الحملات تحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد ربيع وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية، وتم ضبط صاحب مخزن لحيازته عدد 420 زجاجة لتر مشروبات كحولية علامات تجارية مقلدة بمخزن غير مرخص، وتحرر محضر جنح ضد "ا ا س"، كما تم تحرير عدد 3 محضر عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، و2 عدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل ومجهودات المديرية خلال الشهر الماضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد، قام الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بشن حملات تموينية مكبرة ومكثفة في الفترات الصباحية والمسائية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات و الفاكهة.

وأسفرت نتيجة الحملات عن رصد مخالفات بيع سلع منتهية الصلاحية وبدون فواتير ومجهولة المصدر و أزيد من السعر الرسمي، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام، وشملت جهود المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي، عن صرف 78 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2.6 مليون رغيف/ يوم، وصرف كمية قدرها 3866 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين خلال هذا الشهر.



ضبط 420 زجاجة مشروبات كحولية علامات تجارية مقلدة بمخزن



ضبط 420 زجاجة مشروبات كحولية علامات تجارية مقلدة