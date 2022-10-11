ضبط مخبز لتهريبه دقيق مدعم وتحرير 25 محضرا لخبز مخالف للمواصفات بكفر الدوار

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مخبز بمركز كفر الدوار، لتصرفه فى 48 شيكارة دقيق مدعم، تمهيدا لبيعهم فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما تم ضبط 25 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.

من جانبه، أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على،تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.